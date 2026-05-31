Зеленский о дронах РФ, пересекающих границы НАТО: "Россия тестирует реакцию и ПВО"

Президент Украины Владимир Зеленский видит мерами политического давления со стороны России против партнеров Украины инциденты, когда российские беспилотники пересекают границы соседей Украины, а также считает, что таким образом РФ "испытывает реакцию" и системы ПВО этих стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в программе CBS News.

Зеленского спросили об инциденте в румынском Галаце, где российский ударный дрон врезался в многоэтажку, и спросили, почему, по его мнению, российское руководство сейчас прибегает к таким рискованным шагам.

"Думаю, это политическое давление. Это сигнал от России – "не помогайте Украине", – ответил президент Украины.

Он напомнил, что сначала такие инциденты начали происходить на румынской границе, затем был беспрецедентный случай осенью 2025 года, когда более 20 беспилотников залетели далеко вглубь территории Польши.

"Обычно мы пытаемся перехватить все дроны, даже когда они летят в направлении других стран, например в Румынию, Молдову, или в Польшу. Мы стараемся перехватить все. Если не можем – конечно, мы передаем сообщение нашим партнерам. Мы стараемся помогать им, и так же в случае балтийских государств – Эстонии, Латвии, Литвы", – отметил Зеленский.

Он продолжил, что, по его мнению, Россия так испытывает реакцию стран НАТО, и она должна была бы быть более решительной.

"Думаю, Путин сравнивает реакцию, которая была, и как она меняется за год, два, три. Также это способ, как он испытывает противовоздушную оборону других стран, стран НАТО, которые граничат с нами, или с Беларусью или Россией. Он испытывает, какие средства ПВО у них есть. Могут ли они уничтожить все ракеты или беспилотники", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Пострадали двое ее жителей.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.

Президент Румынии Никушор Дан и Владимир Зеленский провели телефонный разговор после инцидента в Галаце.

Румыния после инцидента решила закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а в МИД РФ пригрозили "ответными мерами".