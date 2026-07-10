"Европейская правда" ищет журналиста на ленту новостей

У редакції "Європейської правди" з’явилася вакансія новинаря/новинарки, за функціоналом – редактора/редакторки новинної стрічки.

Наша мета – знайти того або ту, хто прагне долучитися саме до нашої команди. Через це ми розраховуємо, що претенденти на цю посаду знають, про що пише ЄП, цінують наше видання та поділяють наші цінності. Це одна з ключових умов пошуку, адже ми зацікавлені у довгостроковій співпраці, яка можлива з тими, для кого європейські цінності та прагнення України є засадничими. Друга ключова умова – досвід у написанні новин.

Робота передбачає принаймні часткову присутність в офісі, а на період навчання – майже постійну присутність, тому суттєва перевага віддається кандидатам (-кам) зі столичного регіону. Офіс розташований у центрі Києва, район вулиці Гончара.

Професійні вимоги до кандидата або кандидатки є такими:

обов'язковий досвід роботи в медіа, вкрай бажано – на стрічці новин;

бездоганна письмова українська;

як мінімум пасивна англійська, що дозволяє писати новини за англомовними брифінгами;

розуміння європейської тематики на рівні, вищому за базовий для медійників;

вміння працювати у команді та у стресових (типових для медіа) умовах.

Перевагою для кандидатів також будуть:

знання інших офіційних мов ЄС, окрім англійської;

досвід роботи за європейською або міжнародною тематикою;

бажання писати не лише новини, а й статті, та й загалом – професійно зростати.

Досвід роботи випусковим редактором (-кою) буде значною перевагою.

Надсилайте мотиваційні листи та резюме на мейл editors@eurointegration.com.ua

Зі свого боку гарантуємо дружній ціннісний колектив та своєчасну і ринкову оплату праці. Однак ми шукаємо тих кандидатів, які розуміють, що вільна журналістика вже є цінністю, а також прагнуть бути долученими до процесу зближення України з ЄС.