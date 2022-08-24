Посол Евросоюза: Основные политические условия членства Украины в ЕС уже выполнены
Среда, 24 августа 2022, 13:15 —, Европейская правда
Російську армію реально здолати на всій території України, включаючи Крим. Ядерна зброя не буде застосована, бо навіть у Путіна збереглися залишки раціональності. Рішення про те, що вважати перемогою України, має ухвалювати Зеленський, але він буде зважати на громадську думку, яка проти компромісів.
Про все це ми поговорили з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом.
Утім, головною темою розмови з естонським дипломатом стало майбутнє України у ЄС. Тут прогнози та очікування нашого співрозмовника виявилися ще цікавішими. Ми відібрали найголовніше з нашої розмови у півгодинне відео на каналі ЄвроПравди і запрошуємо до перегляду.
Для тих, хто віддає перевагу читанню, пропонуємо дещо детальнішу текстову версію інтерв'ю.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.