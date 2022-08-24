Посол Евросоюза: Основные политические условия членства Украины в ЕС уже выполнены

Російську армію реально здолати на всій території України, включаючи Крим. Ядерна зброя не буде застосована, бо навіть у Путіна збереглися залишки раціональності. Рішення про те, що вважати перемогою України, має ухвалювати Зеленський, але він буде зважати на громадську думку, яка проти компромісів.

Про все це ми поговорили з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом.

Утім, головною темою розмови з естонським дипломатом стало майбутнє України у ЄС. Тут прогнози та очікування нашого співрозмовника виявилися ще цікавішими. Ми відібрали найголовніше з нашої розмови у півгодинне відео на каналі ЄвроПравди і запрошуємо до перегляду.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, пропонуємо дещо детальнішу текстову версію інтерв'ю.