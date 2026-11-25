За один день на испанский остров Эль-Йерро прибыли более 1900 мигрантов, что стало историческим рекордом.

Об этом пишет EFE со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во вторник, 24 ноября, на испанский остров прибыл 1971 мигрант. Они приплыли на 14 небольших лодках.

Среди них – не менее 203 женщин и 137 несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних – младенец возрастом около четырёх месяцев и девочка, которая родилась в море во время переправы на одной из небольших лодок.

Предыдущий рекорд был установлен 14 ноября, когда на острова Эль-Йерро, Гран-Канария и Тенерифе прибыло 1580 человек.

Отметим, что 8 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес согласился созвать экстренное заседание Межведомственной комиссии по вопросам иммиграции в связи с резким увеличением числа мигрантов, прибывающих на Канарские острова.