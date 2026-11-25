Лидер каталонской сепаратистской партии Junts Карлес Пучдемон заявил в среду, 25 ноября, что вернётся в Испанию в декабре.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Пучдемон заявил, что вернется в Испанию 12 декабря, а 17 декабря обнародует свое предложение о возобновлении движения за независимость Каталонии.

Пучдемон бежал в Бельгию в октябре 2017 года после организации референдума о независимости, который испанские суды признали незаконным. Это голосование вызвало самый серьезный политический кризис в Испании за последние десятилетия и усугубило напряженность между Мадридом и Каталонией.

Амнистия, утвержденная парламентом в 2024 году, была частью соглашения между Социалистической партией премьер-министра Педро Санчеса и каталонскими сепаратистскими группировками, в частности партией Пучдемона Junts, что обеспечило им поддержку для переизбрания Санчеса в 2023 году.

23 ноября Верховный суд Испании вынес постановление, которым применяет амнистию к Пучдемону и окончательно закрывает дело о референдуме о независимости этого автономного региона.

До этого Пучдемон заявил, что пока не собирается возвращаться в Испанию в связи с предвыборной кампанией перед досрочными выборами 29 ноября.