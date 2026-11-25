Финляндия и Норвегия объявили о новых взносах в Фонд поддержки энергетики Украины – 7,5 млн евро и 46,3 млн евро соответственно.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

46,3 млн евро от Норвегии будут направлены на закупку оборудования, необходимого для восстановления поврежденных в результате российских атак энергетических объектов по всей стране. С учетом нового взноса общий объем финансовой помощи этой страны украинскому энергетическому сектору составит 255,6 млн евро.

Между тем Финляндия объявила о своем первом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 7,5 млн евро.

"Благодарим Финляндию за решение присоединиться к Фонду и усилить международную поддержку нашего энергосектора. Привлечённая через Фонд помощь позволяет обеспечивать украинские энергокомпании необходимым оборудованием для ремонтов и быстрее восстанавливать энергообъекты после российских атак", – отметил первый вице-премьер Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по инициативе Европейской комиссии при Секретариате Энергетического сообщества.

На данный момент в Фонд уже поступили грантовые средства на сумму более 2,4 млрд евро от 41 иностранного донора из 27 стран-партнеров и 3 международных организаций.

На этой неделе сообщалось, что в Фонд поддержки энергетики Украины поступил очередной взнос от Эстонии в размере 50 тысяч евро.

Ранее в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Ирландии в размере 25 млн евро.