25 ноября Совет ЕС принял решение включить 15 российских субъектов в перечень тех, на кого распространяются более строгие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, имеют связи с сектором обороны и безопасности России или иным образом поддерживают его.

"В соответствии с решимостью ЕС и в дальнейшем усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую захватническую войну и начала конструктивные переговоры о достижении мира, сегодня Совет принял решение добавить 15 российских субъектов в перечень тех, на которых распространяются более строгие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий", – говорится в сообщении.

Совет ЕС также принял решение исключить один субъект из списка, отменив применявшиеся к нему экспортные ограничения. Этот субъект прекратил действия, которые привели к его включению в список, и предоставил надежные гарантии того, что не будет торговать чувствительными товарами с Россией.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила предложение о 22-м пакете санкций против России, которое предусматривает, в частности, запрет российским командам и спортсменам выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в ЕС. Также предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики.

В тот же день Еврокомиссия приняла обновленные визовые рекомендации, которые также касаются российских спортсменов.

А во вторник, 24 ноября, лидеры семи стран ЕС призвали не выдавать визы спортсменам из РФ и Беларуси.