Тихановская: Нам с Россией просто ничего не светит. Люди в Беларуси даже чётче это чувствуют

С начала 2026 года в отношениях Украины и демократической Беларуси произошел настоящий прорыв.

Владимир Зеленский впервые встретился со Светланой Тихановской, которая уже много лет стремилась к контактам с Киевом. Украина начала на официальном уровне замечать те (к слову, абсолютно проукраинские) заявления, которые звучат от беларусских лидеров в изгнании. А в середине февраля произошло то, от чего Банковая долгое время отказывалась – Украина ввела санкции лично против Лукашенко.

Это изменение совпало со сменой руководства Офиса президента, который теперь возглавляет бывший руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. И так же совпадением является то, что именно в составе ГУР МО воюет полк Кастуся Калиновского – подразделение, сформированное из беларусов, готовых с оружием в руках защищать Украину. Понимая, что от этого зависит и будущее Беларуси.

Случайны ли все эти совпадения – неясно. Но точно известно, что сейчас представители демократической Беларуси и официальный Киев сотрудничают все теснее и, по данным "ЕвроПравды", на следующей неделе должен состояться официальный визит Светланы Тихановской в Украину. Причем возможная дата для него выбрана очень символично. Тихановская подтвердила, что визит действительно запланирован, хотя не стала раскрывать даты.

Об этом, о снятых американцами санкциях, об ожиданиях относительно освобождения Беларуси и т. д. – читайте в большом интервью белорусской лидерки.

"Мы слышали, что у Ермака были отношения с режимом Лукашенко"

– Я начну с самого актуального. Правда, что вы едете в Украину?

– Да, мы планируем такой визит.

– Давайте напрямую – есть информация, что вас ждут уже на следующей неделе. Но 25 марта для беларусов – особенный день.

– Я очень надеюсь, что у нас получится встретить в Украине День Воли – народный национальный праздник беларусов. Праздник, который режим "не приветствует".

Сейчас ждём от украинской стороны подтверждения по датам, ведем переговоры и о содержательной части. Здесь много вопросов – и логистика, и безопасность. И, конечно, я хочу приехать не с пустыми руками – привезти помощь для добровольцев. Для меня очень важно поддержать Украину сейчас, потому что от судьбы Украины зависит судьба Беларуси.

И я знаю, что такой визит бы сильным сигналом для беларусов. Сигналом о том, что Украина – за свободную Беларусь, что Лукашенко – военный преступник, что беларусы и украинцы – вместе против российского империализма. Это действительно важно, поскольку беларусы смотрят на Украину с огромной надеждой и воспринимают президента Зеленского как лидера не только Украины, но и всего региона.

Поверьте, каждое заявление президента Зеленского в поддержку свободной Беларуси вдохновляет людей на борьбу против лукашизма. Когда мы увидели, что у нас появляется такой сильный союзник – это людей очень вдохновило.

– Когда я готовился к интервью, то увидел, что вы призвали беларусов по всему миру выходить на улицы в День Воли с флагами не только Беларуси, но и Украины. Это каждый год так?

– Чтобы я просила приносить именно флаги – наверное, впервые. Но чего-то принципиально нового тут нет.

У нас это уже стало традицией: на любом митинге по беларусскому вопросу вы увидите украинские флаги, и наоборот, на любое шествие в поддержку Украины беларусы приходят с нашими БЧБ-флагами. И это правильно, я постоянно прошу людей подчёркивать связь между беларусами и украинцами и нашу общую борьбу против России.

– Ваш визит – еще одно подтверждение того, что отношения Украины и демократической Беларуси резко улучшились за последние пару месяцев. Что стало переломной точкой?

– Смотрите, я, конечно, понимаю причину, почему все эти годы Украина избегала отношений с нами и осторожно вела себя с Лукашенко…

– …а почему? Расскажите – может, мы не до конца понимаем.

– Я думаю, что расчёт был – не допустить эскалации, не открыть новый фронт с севера. Возможно, была надежда, что Лукашенко как-то одумается. Но это было ошибочное восприятие.

Всё плохое, что Лукашенко мог сделать Украине, он сделал. Беларусь дает небо для пролёта дронов, и помощь в наводке авиаударов сейчас идет с беларусской территории. Это и встречи с оккупационными администрациями, и помощь им, и вывоз украинских детей, и поставки оружия России. То есть Лукашенко зарабатывает деньги на крови украинцев и помогает России атаковать ваши города.

Поэтому изменение политики Киева – это, наверное, демонстрация сильной позиции Украины. Это посыл: мол, Лукашенко, мы тебя больше не боимся, а вот ты нас бойся.

– В Украине также говорят о роли Андрея Ермака, который, пока был главой Офиса президента Украины, выступал за сдержанную позицию в отношениях с демократической Беларусью. Вы об этом слышали?

– Ну, слушайте, я не могу разводить конспирологию об этом.

Мы, конечно, слышали и знали, что у господина Ермака раньше были какие-то отношения с режимом, с Беларусью, но утверждать это на 100% я со своей стороны не могу.

"То же, что и в Беларуси, происходит и на оккупированных территориях Украины"

– Вы уже общались с президентом Зеленским в Вильнюсе. О чем говорили?

– Тогда встреча была минут на 20-25. Я высказала поддержку Украине, рассказала, как беларусы вкладываются в эту борьбу, и конечно же, поблагодарила президента и украинский народ за мужество.

Это была наша первая встреча, знакомство, и ее главный результат – это то, что когда я сказала, что хотела бы приехать в Украину, Владимир Зеленский в ответ сказал: "Конечно, приезжайте".

– У меня есть два вопроса, в какой-то степени мировоззренческих. Зачем демократической Беларуси нужна Украина? И зачем Украине нужна Беларусь? У меня есть и свои варианты ответа, но мне интересно услышать ваши.

– Думаю, наши ответы тут совпадут, поскольку ответ простой: без свободной Беларуси не будет безопасной Украины, а без победы Украины у нас практически нет шансов вырвать Беларусь из лап России.

У нас тысяча километром общей границы, так что для Украины свободная Беларусь – не российская, а европейская – это экзистенциальный интерес. Мы – естественные союзники.

Нас объединяет не только география, нас объединяют ценности, стремление к свободе, желание вырваться из лап империи, европейское будущее.

У нас с Украиной общий противник – это идеология русского мира.

То, что происходит сейчас в Беларуси – то же самое происходит и на оккупированных территориях Украины. Это и русификация, это подчинение России всех сфер – экономики, медиа, образования.

Поэтому объединение наших усилий – очень важно. Особенно для нас, ведь мужество Украины показывает нам, что вообще всё возможно – ведь многие в Беларуси 30 лет не верили, что у нас есть выбор. Нас толкали в Россию, а из Европы никто и не говорил, мол, "вы часть нашей семьи". Ну, и люди пассивно шли туда, куда их толкали. Но я уверена: если у Украины получится вступить в ЕС, то в будущем получится и у нас.

И, конечно, нам важно действовать вместе, чтобы удерживать внимание мира на Украине и Беларуси, на российской угрозе.

– Какую цель вы ставите для своего визита в Украину? Я понимаю, что первый визит важен и символически, но наверняка есть и конкретика.

– Вы правы, нужно практическое наполнение, и оно будет. В том числе я открою наше представительство – Миссию демократических сил Беларуси в Украине. У нас уже есть такая миссия в Брюсселе, есть в Эстонии, Чехии, Италии, сейчас в Португалии открываем.

Также мы рассчитываем решить ряд практических вопросов, в том числе по статусу беларусов в Украине. Это болезненный для многих, очень важный вопрос. Речь и о тех беларусах, кто служил в Силах обороны Украины, закончил службу; это и просроченные паспорта беларусов, это и беларусские дети, рождённые в Украине.

Мы также ведём переговоры по совместным проектах, как беларусы могут помочь в восстановлении Украины; у нас есть предложение о координации в информационной политике, в борьбе с российской пропагандой. Я очень надеюсь, что получится встретиться и с Верховной Радой, и с диаспорой, и с добровольцами, и с беларусами-волонтёрами.

И конечно, для нас очень важно сотрудничество с Украиной в том, чтобы не допустить снятия санкций с Лукашенко и Путина.

"Для Лукашенко это – торговля людьми"

– На наше предыдущее интервью вы пришли с портретом мужа, который был в тюрьме. Сейчас он на свободе. Лукашенко выпустил уже несколько сотен политзаключенных, только на этой неделе – 250. Но в обмен США ослабляют и снимают санкции с Беларуси. Что вы об этом думаете?

– Конечно, мы очень радуемся освобождению политзаключённых.

Даже когда нет деталей. Так, из 250, освобожденных 19 марта, 15 были выдворены из страны, остальные остались в Беларуси. Мы знаем имена не всех, кто вышел на свободу (многие боятся сообщить об этом). Но уже известно, что среди освобождённых много тех, кто помогал Украине, участвовал в проекте "Беларускі Гаюн".

Мы благодарны американской администрации за эту гуманитарную инициативу.

Более 900 политзаключенных всё ещё остаются за решёткой, среди них – сотни людей, арестованных за поддержку Украины, и мы должны бороться за их освобождение. Все должны выйти на свободу.

– Можно ли называть гуманитарным это освобождение? Вы же знаете, что это – обмен на санкции.

– Конечно, мы понимаем, что Лукашенко освобождает людей не из гуманизма, а потому что ему нужно признание и снятие санкций. Ситуация в экономике Беларуси тяжёлая, и он хватается за Трампа как за соломинку. Но американская сторона видит этот процесс как гуманитарный, как освобождение людей.

Лукашенко видит его совершенно по-другому.

Для него это торговля людьми, и, конечно же, Лукашенко выставляет свою цену.

Но я согласна, что снятие американских санкций – это опасная дорожка.

Например, США сняли санкции с беларусских банков, которые ввели, чтобы Лукашенко не мог помогать Путину в войне.

Сейчас мы пытаемся узнать, как будет имплементировано это снятие санкций. Нужно обеспечить, чтобы новая санкционная политика США не создала Путину новую лазейку обхода санкций против России.

И я тут отмечу, что в прошлый раз громко звучало, что США сняли санкции на поставку запчастей для "Белавиа", на практике же ограничения остались: теперь каждая поставка обуславливается – например, США ставят требование, что самолет с обновленными деталями не может летать в Россию. Я, конечно, не верю, что Лукашенко будет всегда выполнять все условия – но и американская сторона не наивна, они понимают, с кем имеют дело.

– А Европе надо договариваться с Лукашенко?

– Абсолютно нет! Нет никакой необходимости европейцам копировать политику Трампа.

Мы считаем, что европейские санкции должны оставаться, они – самые важные для Беларуси. Мы считаем эффективной формулу, что американские санкции нужны для освобождения людей, а европейские санкции нужны, чтобы освободить страну. Их недопустимо ослаблять, пока Беларусь не прекратит поддержку войны, пока не начнутся системные изменения в Беларуси.

Также надо понимать, что снятие санкций с Лукашенко помогает в первую очередь Путину.

И я вижу, как активировались лоббисты в Европе, которые нашёптывают: "Смотрите, США с ним разговаривает, и вы должны! США получает политические очки, а вы нет".

К счастью, о снятии европейских санкций сейчас речь и не идет. Их только недавно продолжили; также у нас были стратегические консультации с ЕС, я не вижу там никакого аппетита к изменению санкционной политики по отношению к Лукашенко. Я очень горжусь, что мы построили доверительные, эффективные отношения с Евросоюзом и с Великобританией, так же как и с США. Мы объясняем им, что сейчас не время, и там всё хорошо понимают.

– А если Лукашенко предложит европейцам освободить всех политзаключённых в обмен на снятие европейских санкций?

– Это не остановит репрессии.

Вчера Лукашенко освободил 250 человек, но в тот же день посадил ещё восемь женщин. И даже если он освободит всех 900 – то на следующий день посадит ещё 100 и потом ещё 200. А санкции уже будут сняты!

Без системных изменений будет такая "вертушка" на входе в тюрьму – одни вышли, другие зашли.

– Среди ограничений, которые сняли США – санкции на "Беларуськалий". Означает ли это, что можно экспортировать через Литву?

– Нет, экспорт остаётся закрытым. Порты Литвы закрыты, Латвия и Польша также не готовы перегружать беларусские калийные удобрения. И это еще один пример, почему европейские санкции намного сильнее изолированно американских – потому что от снятия только американских санкций для Лукашенко выгоды особо нет.

Но, опять же, нам надо посмотреть, как это будет работать.

"Беларусы чувствуют также ответственность и вину за войну"

– Беларусы хотят избавиться от российского контроля? Соцопрос Chatham House, опубликованный недавно, не дает оснований для оптимизма.

– Соцопросы в Беларуси не дают данных, которым можно доверять.

Люди не знают, кто на том конце провода или получит доступ к интернет-опросам, и боятся отвечать правдиво. Потому что за "не тот" ответ о Европе или Украине к тебе могут через пять минут постучаться, надеть мешок на голову и забрать в тюрьму.

Я больше чем уверена, что большинство беларусов хотят видеть страну в составе европейской семьи, к которой мы исторически принадлежим.

Хотя 30 лет Лукашенко, когда нас всё время тянули в Россию – конечно, сделали своё дело.

– Есть опасение, что после деоккупации мы увидим цивилизационную пропасть между беларусами в ЕС и теми, кто остался в стране. Я вижу, как за последние 5-6 лет менялось мировоззрение у тех беларусов, которые смогли уехать. Мы с вами не первый год общаемся; я вижу, как изменилась ваша позиция – и то, что я слышу в последние годы, резонирует с позицией украинцев. Но я боюсь, что тем, кто остался, еще только предстоит пройти этот путь. Что с этим делать?

– Знаете, я тут с вами не соглашусь.

Я вообще не люблю делить беларусов на тех, кто уехал и кто остался. На дворе уже не девяностые годы, когда не было возможности прочитать в газете, что ж там происходит в Европе или в Америке.

God bless internet – сейчас все могут узнать правду, пусть даже если для этого надо установить VPN. Также есть люди, у которых остается возможность путешествовать.

Конечно, есть старшее поколение с ностальгией по Советскому Союзу. Но молодёжь понимает, что нам с Россией просто ничего не светит. Россию и раньше воспринимали не только как соседа, торгового партнера, но и как угрозу.

Теперь всё по-другому. С 2022 года для беларусов чётко ясно, где добро, где зло. Беларусы знают про Бучу или Ирпень, знают про ракеты и чувствуют также ответственность и вину за это.

Понятно, что это Россия сделала нашу страну заложником, но тем не менее.

Не зря же в Tiktok есть столько видео от россиян, которые приезжают в Беларусь и жалуются оттуда на русофобию. Они чувствуют, какое к ним на самом деле отношение. Я также вижу флешмобы с ответами беларусов на беларусском языке на эти жалобы в Threads и Tiktok.

Раньше такого не было заметно, а теперь беларусы чётко разделяют "мы" и "они". Беларусь – не Россия, и это становится аксиомой.

И я подчеркну: это не только нарративы тех, кто выехал.

Люди внутри Беларуси, может быть, даже чётче это чувствуют.

– При том, что на беларусском говорить в Беларуси сейчас немножко опасно.

– Да, это так. И я тем более горжусь молодыми ребятами и девчатами, которые, несмотря на это, ведут соцсети на беларусском языке. Вижу, какую сильную поддержку это вызывает.

Возможно, они ходят по лезвию, но пока лайфстайл-контент на беларусском или прекрасные блоги о жизни в деревне не ограничивают.

А самое главное – то, что сейчас беларусы чувствуют гордость за свой язык.

Вы меня понимаете, ведь Украина проходила через это. Мы на самом деле вдохновляемся вашим примером.

Раньше было так: говоришь на беларусском? Ага, из деревни приехала. А теперь если говоришь на беларусском, то реакция – класс, супер!

И это важный процесс.

Невозможно навязать беларусский язык. Ты должен прийти к этому.

Этот процесс требует времени, но именно он сейчас происходит. Должна появиться гордость за то, что это твоя родина, это твой язык, это твоя культура, это твои поэты и писатели.

"У Лукашенко есть страх, что армия развернётся против него"

– Беларусью руководит Лукашенко или Путин?

– Я думаю, что единственная сфера, где Лукашенко может проявлять автономность – это репрессии.

Всё остальное – либо совместная с РФ работа, либо российское руководство.

Размещение в Беларуси ядерного оружия и "Орешника" укрепило контроль России над Беларусью. Мы также видим приход российских бизнесов, ведутся разговоры о строительстве второй российской АЭС. Всё это предохранители, чтобы усложнить избавление от российского присутствия в Беларуси.

При этом наивно думать, что если вывести Беларусь из изоляции, это как-то отдалит Лукашенко от Путина. Он не хочет отдаляться. У них симбиотическая дружба. Они используют друг друга, но они и нужны друг другу.

– Возможно ли, что Лукашенко уступит Путину и согласится, чтобы Беларусь вступила в войну напрямую, а не только предоставляла своё небо и территорию?

– Лукашенко уже в войне. Он сделал всё, чтобы помочь Путину и навредить Украине. И единственная причина, почему Лукашенко не отправил беларусскую армию на войну – страх, что армия развернётся против него самого. Я действительно не представляю, что беларусские солдаты согласятся сражаться с украинскими.

Еще в 2022 году Лукашенко это понимал. Причина, почему беларусская армия тогда не присоединилась к нападению – это не добрая воля Лукашенко, а страх. И тем более он не сделает этого сейчас, когда сила Украины стала такой очевидной, когда все видят, что русские уже четыре года "берут Украину за три дня".

Сейчас послать беларусов на войну за Россию будет суицидом для Лукашенко.

Тем не менее, такой риск есть.

То, что происходит в мире, доказывает, что бывают и непредсказуемые события.

Но я хочу еще раз подчеркнуть: в том, что этого не произошло, нет заслуги Лукашенко. Он бы с радостью служил Путину всем до последнего винтика, до последнего человека. Он просто боится. А в том, что он боится, есть заслуга беларусского народа.

– И последний вопрос. Когда Беларусь станет свободной?

– Беларусь может стать свободной, когда Украина одержит победу в этой войне. Когда это будет – как вы понимаете, ответить невозможно.

А наша задача сейчас – помогать Украине, укрепляя свою нацию, укрепляя политические демократические структуры, ослабляя режим Лукашенко.

Победа Украины – это не дело только Украины, это ответственность всех. Украина сейчас героически сдерживает российский напор благодаря мужеству украинских солдат, мужеству украинской нации. Но любое замедление помощи отодвигает победу Украины.

Поэтому наша задача – помогать. А одновременно – готовиться к эре после Лукашенко, которая когда-то настанет, ведь диктаторы не бессмертны.

Когда это случится – есть два пути развития событий для Беларуси. Либо Россия укрепится в Беларуси, либо мы, как нация, используем этот момент. И если мы сможем им воспользоваться и избрать беларусскую власть и беларусы сами будут определять свое будущее, то я уверена, что мы очень быстро пройдем процесс демократизации и европеизации.

Мы уже готовимся. Мы понимаем, что даже экономически будет непросто выжить без российских вливаний, без той иглы, на которую подсел Лукашенко. Поэтому у нас готов ряд реформ. У нас уже есть обещания финансовой поддержки от Европы на первое время. Так что мы выживем и справимся – так же, как справится и Украина. Главное – пройти этот переломный момент и быть к нему готовыми.

А победа Украины будет победой для всего нашего региона – и для нас, и для Молдовы. Ребята, вы сейчас рулите регионом, вы творите историю. А мы стараемся помочь.

Беседовал Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"