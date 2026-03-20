Тихановская призвала белорусов отмечать День воли с флагами Беларуси и Украины

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов в День свободы, который отмечают 25 марта, выходить на улицы с флагами Беларуси и Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Тихановская заявила в своем Telegram-канале в пятницу.

Тихановская обратилась к белорусам, проживающим за рубежом, присоединиться к мероприятиям, посвященным Дню свободы. Это неофициальный национальный праздник, посвященный годовщине возникновения первого национального белорусского государства.

"Да, сегодня мы разбросаны по всему миру, но мы не отреклись от своих мечтаний и целей. Беларусь живет в нас, где бы мы ни были. И если в вашем городе местная диаспора планирует мероприятие или акцию, пожалуйста, присоединяйтесь. Приносите флаги – белорусские и украинские – и другие символы, но также не забывайте соблюдать правила безопасности", – сказала Тихановская.

Она добавила, что будет присутствовать на марше по случаю праздника, который пройдет в Варшаве 28 марта.

Напомним, в феврале Тихановская окончательно перебралась из Вильнюса в Варшаву.

До этого Тихановская и президент Владимир Зеленский провели первую официальную встречу в Вильнюсе.