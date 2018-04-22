ЕС призвал Армению немедленно освободить задержанных участников протестов

В связи с протестами в Ереване ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич.

В ЕС напомнили, что право осуществлять свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является общим и основным правом каждого.

"Европейский Союз надеется, что власти Армении будут полностью уважать это право и будут применять закон справедливо и пропорционально, в соответствии с международными обязательствами Армении, в частности, согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан во время осуществления своего основного права на собрание согласно закону, должны быть немедленно освобождены", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС подчеркнули важность того, чтобы все заинтересованные стороны демонстрировали сдержанность и действовали ответственно.

"Необходим комплексный диалог, к которому призвал президент Арман Саркисян, направленный на немедленное и мирное урегулирование нынешней ситуации. Поэтому разочаровывает и волнует то, что сегодняшняя короткая встреча премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна не предотвратила дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Во время протестов в воскресенье полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Задержаны уже более 200 человек. Среди задержанных и трое оппозиционных депутатов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.