Найти
АКТУАЛЬНО

После наезда авто в толпу в Мюнстере погибли 4 человека, 20 пострадали

В немецком Мюнстере автомобиль совершил наезд на людей, есть погибшие и раненые

В Стамбуле танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк на берегу Босфора

Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ перед арестом в Германии – СМИ

Нападение в Мюнстере совершил немец с расстройством психики, вероятность теракта падает

Жители города в Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с РФ

МИД РФ обещает жесткий ответ на новые санкции США






Нападение в Мюнстере совершил немец с расстройством психики, вероятность теракта падает

Суббота, 07 апреля 2018, 20:35
Версия для печати Комментарии

Нападающий, который сознательно совершил наезд на людей в центральной части немецкого города Мюнстер, скорее всего не действовал из террористических соображений.

Об этом сообщает ряд немецких СМИ со ссылкой на источники в полиции.

"Усиливаются свидетельства в пользу того, что инцидент не был террористической атакой. По информации наших журналистов, подозреваемый – немец, который до совершения преступления обнаруживал склонность к самоубийству", - пишет издание RP online.

Как известно, мужчина, который въехал в толпу на микроавтобусе, убив 3 и ранив около 20 человек, застрелился в своем автомобиле.

Süddeutsche Zeitung  также сообщает со ссылкой на собственные источники, что полиция не имеет доказательств того, что преступление имеет признаки терроризма. Журналисты приводят данные о нападающем. Его звали Йенс Г., он 1969 года рождения, а с 2014 до 2016 года он лечился от психического заболевания.

Агентство DPA также сообщает о психически больном нападающего.

Напомним, в субботу в центре города Мюнстер на западе Германии водитель микроавтобуса сознательно совершил наезд на людей. Первоначальные сообщения не исключали, что произошла террористическая атака.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:35
Нападение в Мюнстере совершил немец с расстройством психики, вероятность теракта падает
19:29
Наезд на людей в Мюнстере: в автомобиле нашли подозрительный предмет
19:11
фото
После наезда авто в толпу в Мюнстере погибли 4 человека, 20 пострадали
18:37
фото
В немецком Мюнстере автомобиль совершил наезд на людей, есть погибшие и раненые
17:55
фото
В Стамбуле танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк на берегу Босфора
17:17
Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ
16:55
В Словакии разбился небольшой вертолет
16:20
На должность главы Каталонии снова выдвинули арестованного Жорди Санчеса
15:15
Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД Британии
14:58
Турция создала еще один наблюдательный пункт на севере Сирии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
"Голос Америки"

Наказание для ближайшего круга Путина: что известно о новых санкциях США

Путин использует доверенных олигархов для содержания его незаконных доходов. Он ценит деньги больше, чем человеческая жизнь, эти действия могут быть мощным посланием ... Экономика России не испытывает большой удар, однако российский олигархический класс начнет волноваться, особенно за счет включения в перечень Дерипаски, Вексельберг и их бизнес интересов (укр).

Борис Зайцев, для Европейской правды

Перезагрузка Словакии: почему отставка премьера не остановила протесты

Первая апрельская акция "За порядочную Словакию" показала, что протестный потенциал не снижается. Политический кризис не удалось решить одной лишь отставкой главы правительства. Общество считает этот шаг косметическим и требует более глубокого очищения государства (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  