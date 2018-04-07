Нападение в Мюнстере совершил немец с расстройством психики, вероятность теракта падает

Суббота, 07 апреля 2018, 20:35

Нападающий, который сознательно совершил наезд на людей в центральной части немецкого города Мюнстер, скорее всего не действовал из террористических соображений.

Об этом сообщает ряд немецких СМИ со ссылкой на источники в полиции.

"Усиливаются свидетельства в пользу того, что инцидент не был террористической атакой. По информации наших журналистов, подозреваемый – немец, который до совершения преступления обнаруживал склонность к самоубийству", - пишет издание RP online.

Как известно, мужчина, который въехал в толпу на микроавтобусе, убив 3 и ранив около 20 человек, застрелился в своем автомобиле.

Süddeutsche Zeitung также сообщает со ссылкой на собственные источники, что полиция не имеет доказательств того, что преступление имеет признаки терроризма. Журналисты приводят данные о нападающем. Его звали Йенс Г., он 1969 года рождения, а с 2014 до 2016 года он лечился от психического заболевания.

Агентство DPA также сообщает о психически больном нападающего.

Напомним, в субботу в центре города Мюнстер на западе Германии водитель микроавтобуса сознательно совершил наезд на людей. Первоначальные сообщения не исключали, что произошла террористическая атака.