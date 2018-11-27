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Могерини призвала Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков

Вторник, 27 ноября 2018, 12:58

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Россию немедленно освободить украинские корабли и моряков, которые были захвачены в Азовском море.

Об этом говорится в ее сообщении в Twitter.

"События в Азовском море неприемлемы. Нахожусь в контакте с Павлом Климкиным и Христей Фриланд со вчерашнего дня для координации в реагировании. Послы ЕС встретились сегодня и продолжат обсуждение завтра. Мы призываем всех к сдержанности. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и корабли", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник вечером.

Напомним, в воскресенье вечером ЕС в своем заявлении призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Брюссель также призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.

Позже глава МИД Украины пояснил, что это заявление было подготовлено еще до захвата Россией украинских кораблей, поэтому содержит максимально осторожные формулировки.

Подробнее читайте в интервью: "Павел Климкин: Мы считаем, что это война".

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Азово-Керченский кризис
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