Могерини призвала Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Россию немедленно освободить украинские корабли и моряков, которые были захвачены в Азовском море.

Об этом говорится в ее сообщении в Twitter.

"События в Азовском море неприемлемы. Нахожусь в контакте с Павлом Климкиным и Христей Фриланд со вчерашнего дня для координации в реагировании. Послы ЕС встретились сегодня и продолжат обсуждение завтра. Мы призываем всех к сдержанности. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и корабли", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник вечером.

Developments on #AzovSea are unacceptable. In touch with @PavloKlimkin & @cafreeland since yesterday for coordinated reaction. EU MS Ambassadors met today & will reconvene tomorrow. We call on all to show restraint. We expect Russia to immediately release Ukrainian crew & vessels