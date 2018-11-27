Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Госдеп о нападении на Украину: РФ пошла на агрессию, Путин и Порошенко должны вмешаться

Трамп прокомментировал нападение РФ на Украину: нам это не нравится

Посол США в ООН говорит, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне"

Заявление Венгрии о нападении на Украину: без упоминаний о России и с сожалением о военном положении






Премьер Болгарии призвал Украину и РФ к сдержанности в связи с инцидентом на Азове

Вторник, 27 ноября 2018, 08:15

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Россию к диалогу и сдержанности.

"С тревогой наблюдаю напряжение между военно-морскими силами Украины и России в Азовском море. Всегда отстаивал позицию о том, что отношения должны развиваться прагматично, на принципах экономической выгоды и соблюдения правил международного сотрудничества", - написал Борисов в своем Facebook.

"Призываю коллег из Украины и Российской Федерации к разуму и сдержанности, потому что очень легко перейти грань, после чего не будет возврата назад", - добавил глава болгарского правительства.

Стоит отметить, украинская сторона настаивает, что Москва пошла на открытый акт агрессии, атаковав и захватив украинские суда в Азово-Керченской акватории. При этом, утверждают в Киеве, никакого провокационного поведения со стороны украинских моряков не было.

Напомним, Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Азово-Керченский кризис
powered by lun.ua
Читайте также
МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, несмотря на военное положение - официально
Трамп прокомментировал нападение РФ на Украину: нам это не нравится
Комиссия Украина-Грузия-НАТО обсудит безопасность в Черном и Азовском морях
В Европарламенте видят в эскалации на Азове угрозу для европейской безопасности
В Берлине политдиректора "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Черном море