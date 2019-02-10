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В Мадриде десятки тысяч людей протестуют против "политики диалога" с Каталонией

Воскресенье, 10 февраля 2019, 15:14

Десятки тысяч людей вышли в центр Мадрида на призыв правоцентристских партий, выступающих против "политики диалога" премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

"Народная партия" и партия "Граждане" решили организовать акцию после того, как Санчес предложил сепаратистам возможность "круглого стола" для переговоров.

 

К акции протеста присоединилась правая партия Vox. Митинг проходит под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы сейчас!".

Правые считает предложение Санчеса предательством и сдачей национальных интересов. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.

Организаторы заявили об участии в митинге 200 000 человек. Власти оценили число демонстрантов в 45 000 человек, хотя, судя по видео и фото с места события, эта оценка несколько занижена.

Напомним, 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонскими сепаратистскими партиями прекращены, и Мадрид больше не будет высказывать новых предложений.

В правящей Социалистической партии Испании заявили, что, если каталонские партии не поддержат план правительства по бюджету, как они это угрожают сделать, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.

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