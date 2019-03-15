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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Пятница, 15 марта 2019, 10:05

Совет ЕС 14 марта решил продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС 15 марта.

В документе отмечается, что ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены "в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До сих пор в списке находились 153 человека и 40 компаний.

Также ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.

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