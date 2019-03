В Нидерландах неизвестный устроил стрельбу в трамвае: несколько пострадавших

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в центре нидерландского города Утрехт в понедельник утром.

Об этом сообщила полиция, пишет NOS.nl.

По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек. Полиция расследует причину. До сих пор непонятно, сколько людей пострадало. Полиции пока не удалось арестовать злоумышленника.

В полиции уже есть подозреваемый, который, вероятно, скрылся на автомобиле. Следствие рассматривает возможность "террористического мотива".

BREAKING: Dutch police say investigation into Utrecht shooting is considering possibility of 'terrorist motive.'