Пентагон раскрыл содержимое пакета заказов оружия для Украины на $6 млрд

Министерство обороны США 26 апреля опубликовало перечень оружия, которое закажет у американской оборонной промышленности для Украины в рамках пакета военной помощи на 6 миллиардов долларов.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения на сайте Пентагона.

Оборонное ведомство отмечает, что на 6 миллиардов долларов закажет для Украины дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, подрывные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы.

Также указывается оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО, средства противодействия дронам, радиолокационные станции, противоартиллерийские радары, дроны Switchblade и Puma и средства поддержки украинского производства дронов.

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Кроме того, США планируют заказать беспилотные авиационные комплексы, тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники, стрелковое оружие и патроны к нему и запчасти и техническое обслуживание.

Напомним, после 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

Программа USAI предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины, а не поставляет оборудование со своих складов.

Это стало возможным после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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