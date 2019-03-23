Brexit: организаторы заявляют о миллионе участников шествия за второй референдум

Организаторы акции с требованием проведения второго референдума о Brexit заявили о том, что в нее участвует миллион человек.

Об этом говорится в Twitter кампании People's Vote, которая является организатором шествия и демонстрации.

"По нашим оценкам, в сегодняшнем шествии принимает участие миллион удивительных человек. Спасибо всем, кто приехал со всех уголков Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

An amazing 1 million people are estimated to be marching today at the #PutItToThePeopleMarch



Thank you to everyone who has travelled from every corner of the UK.



It's time for a #PeoplesVote. Please RT: pic.twitter.com/UOpS74v1r0 — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 23 березня 2019 р.

Сейчас участники акции находятся на площади перед парламентом Британии, где перед ними выступили мэр Лондона Садик Хан, первый министр Шотландии Никола Стерджен, и другие политики.

Кроме требования проведения второго референдума толпа скандирует лозунги об отставке премьера Терезы Мэй.

Сообщается, что в этот же день в Лондоне проводят свою акцию и сторонники Brexit.

Между тем петиция на сайте британского парламента об отмене выхода из ЕС набрала уже более 4,3 миллионов подписей. Это наибольшее количество подписей в истории существования сайта петиций – до сих пор лидировала петиция с призывом к второму референдуму о Brexit от 2016 года.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.