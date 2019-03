Brexit: организаторы заявляют о миллионе участников шествия за второй референдум

Организаторы акции с требованием проведения второго референдума о Brexit заявили о том, что в нее участвует миллион человек.

Об этом говорится в Twitter кампании People's Vote, которая является организатором шествия и демонстрации.

"По нашим оценкам, в сегодняшнем шествии принимает участие миллион удивительных человек. Спасибо всем, кто приехал со всех уголков Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

An amazing 1 million people are estimated to be marching today at the #PutItToThePeopleMarch



Thank you to everyone who has travelled from every corner of the UK.



It's time for a #PeoplesVote. Please RT: pic.twitter.com/UOpS74v1r0