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Brexit: организаторы заявляют о миллионе участников шествия за второй референдум

Суббота, 23 марта 2019, 17:33

Организаторы акции с требованием проведения второго референдума о Brexit заявили о том, что в нее участвует миллион человек.

Об этом говорится в Twitter кампании People's Vote, которая является организатором шествия и демонстрации.

"По нашим оценкам, в сегодняшнем шествии принимает участие миллион удивительных человек. Спасибо всем, кто приехал со всех уголков Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Сейчас участники акции находятся на площади перед парламентом Британии, где перед ними выступили мэр Лондона Садик Хан, первый министр Шотландии Никола Стерджен, и другие политики.

Кроме требования проведения второго референдума толпа скандирует лозунги об отставке премьера Терезы Мэй.

Сообщается, что в этот же день в Лондоне проводят свою акцию и сторонники Brexit.

Между тем петиция на сайте британского парламента об отмене выхода из ЕС набрала уже более 4,3 миллионов подписей. Это наибольшее количество подписей в истории существования сайта петиций – до сих пор лидировала петиция с призывом к второму референдуму о Brexit от 2016 года.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

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