У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, у которого отказали двигатели

В открытом море у побережья Норвегии всю ночь продолжались спасательные работы по эвакуации 1373 пассажиров с круизного лайнера "Viking Sky", у которого отказали двигатели.

Об этом сообщает Aftenposten.

В субботу в 14:00 лайнер, следовавший из Тромсе в Ставангер, отправил сигнал бедствия, сообщив об отказе двигателей.

Корабль начало сносить к берегу, но экипажу удалось бросить якорь примерно в 100 метрах от побережья.

100 meters from a major disaster. After a total blackout, #VikingSky was drifting in a storm for 30 minutes before the anchors finally set 100 meters from shore, and then the crew managed to start one of the engines. @lookner pic.twitter.com/Drn3XAAC5c

Норвежская спасательная служба задействовала для эвакуации пассажиров несколько спасательных судов и пять вертолетов, каждый из которых способен принять на борт от 15 до 20 пассажиров.

Во время операции у одного из кораблей также отказал двигатель, экипаж пришлось эвакуировать вертолетом.

My sister send me some pictures from inside of the ship . She can see the boat that is going to pull them over #vikingsky pic.twitter.com/Fsbc5EKy3i