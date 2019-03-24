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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, у которого отказали двигатели

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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, у которого отказали двигатели

Воскресенье, 24 марта 2019, 09:46

В открытом море у побережья Норвегии всю ночь продолжались спасательные работы по эвакуации 1373 пассажиров с круизного лайнера "Viking Sky", у которого отказали двигатели.

Об этом сообщает Aftenposten.

В субботу в 14:00 лайнер, следовавший из Тромсе в Ставангер, отправил сигнал бедствия, сообщив об отказе двигателей.

 

Корабль начало сносить к берегу, но экипажу удалось бросить якорь примерно в 100 метрах от побережья.

Норвежская спасательная служба задействовала для эвакуации пассажиров несколько спасательных судов и пять вертолетов, каждый из которых способен принять на борт от 15 до 20 пассажиров.

Во время операции у одного из кораблей также отказал двигатель, экипаж пришлось эвакуировать вертолетом.

Операция осложняется штормовой погодой, волны достигают 8 метров, порывы ветра до 20 метров в секунду.

По состоянию на 7 утра были эвакуированы 338 пассажиров, 16 из них были доставлены в больницу.

Экипажу удалось восстановить работу трех из четырех двигателей и отойти от побережья, планируется, что в воскресенье корабль начнут буксировать в направлении города Мельде.

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