СМИ: в США рассматривают назначение Орбана на должность в ООН, которая защитит его от преследования

В окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит должность в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Об этом сообщил проект расследований Vsquare, пишет "Европейская правда".

По данным иностранных и венгерских источников, в США думают о продвижении Орбана на высокий пост в ООН, который обеспечит ему дипломатический иммунитет.

В соответствии с Конвенцией ООН 1946 года, исключительно Генеральный секретарь ООН, его заместители и помощники пользуются полным дипломатическим иммунитетом, равнозначным иммунитету послов. Речь идет о защите практически от любых судебных разбирательств, в том числе уголовных, для себя, своей жены или мужа и несовершеннолетних детей.

Руководители специализированных агентств также имеют право на дипломатический иммунитет, однако в этом случае защита от преследования распространяется только на действия, совершенные ими в официальном качестве в ООН.

Помимо возможной поддержки со стороны США, Орбан может рассчитывать также на президента Аргентины Хавьера Милея. Его поддержка важна из-за борьбы за кресло следующего генсека ООН, фаворитом которой является Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, аргентинец, близкий к Милею.

Помимо дипломатического иммунитета, должность в ООН обеспечит экс-премьеру Венгрии работу в Нью-Йорке. Как сообщалось, Орбан летом поедет в США на Чемпионат мира по футболу, тогда как его дочь и зять уже год проживают в этой стране.

Поэтому, если политическая ситуация в Будапеште станет слишком напряженной, Орбан может задержаться в США гораздо дольше, чем продлится чемпионат. Должность в ООН стала бы для него дополнительной возможностью – ему не пришлось бы просить политического убежища у Вашингтона.

Журналистам удалось спросить Орбана о том, не боится ли экс-чиновник того, что он или кто-то из членов его семьи может предстать перед судом в рамках расследования, которое может инициировать новое правительство Петера Мадьяра.

"Да ладно, с чего бы это. Я соблюдаю законы... Я принес клятву на это, сдержал все свои клятвы, и эту тоже. Хотите еще что-нибудь узнать?" – ответил экс-премьер.

В конце апреля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что венгерские олигархи, находящиеся в окружении Орбана, переводят значительные суммы средств в отдаленные страны в рамках подготовки к бегству, и призвал их арестовать.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани тогда заявил, что экс-премьер Венгрии готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.