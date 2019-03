Авария круизного лайнера в Норвегии: эвакуацию остановили, корабль идет в порт

Норвежские спасатели эвакуировали 479 человек с борта круизного лайнера "Viking Sky", сейчас эвакуация прекращена, а судно следует в ближайший порт.

Об этом сообщает Aftenposten.

Эвакуация пассажиров вертолетами была прекращена около 10 часов утра в воскресенье.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD

20 эвакуированных были отправлены в больницы с травмами. До начала эвакуации на борту находились 1373 человека.

Остальные пассажиры, а также экипаж направляются в порт города Мельде, приблизительно в 60 километров от места, где отказали двигатели лайнера в субботу днем.

All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky @CNN @BBCBreaking @SkyNews @CBSNews @NBCNews @ABC pic.twitter.com/al0BXoQjPI