Авария круизного лайнера в Норвегии: эвакуацию остановили, корабль идет в порт
Норвежские спасатели эвакуировали 479 человек с борта круизного лайнера "Viking Sky", сейчас эвакуация прекращена, а судно следует в ближайший порт.
Об этом сообщает Aftenposten.
Эвакуация пассажиров вертолетами была прекращена около 10 часов утра в воскресенье.
Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 24 березня 2019 р.
20 эвакуированных были отправлены в больницы с травмами. До начала эвакуации на борту находились 1373 человека.
Остальные пассажиры, а также экипаж направляются в порт города Мельде, приблизительно в 60 километров от места, где отказали двигатели лайнера в субботу днем.
All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky @CNN @BBCBreaking @SkyNews @CBSNews @NBCNews @ABC pic.twitter.com/al0BXoQjPI— Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) 23 березня 2019 р.
Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей и лайнер идет в порт своим ходом. За ним следуют два буксира и судно снабжения. На море по-прежнему плохие погодные условия, ветер около 18 метров в секунду, что соответствует сильному шторму.
В радиусе 5 морских миль корабля введен запрет на полеты, это касается и беспилотников.