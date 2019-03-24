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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, у которого отказали двигатели

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Авария круизного лайнера в Норвегии: эвакуацию остановили, корабль идет в порт

Воскресенье, 24 марта 2019, 15:39

Норвежские спасатели эвакуировали 479 человек с борта круизного лайнера "Viking Sky", сейчас эвакуация прекращена, а судно следует в ближайший порт.

Об этом сообщает Aftenposten.

Эвакуация пассажиров вертолетами была прекращена около 10 часов утра в воскресенье.

20 эвакуированных были отправлены в больницы с травмами. До начала эвакуации на борту находились 1373 человека.

Остальные пассажиры, а также экипаж направляются в порт города Мельде, приблизительно в 60 километров от места, где отказали двигатели лайнера в субботу днем.

Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей и лайнер идет в порт своим ходом. За ним следуют два буксира и судно снабжения. На море по-прежнему плохие погодные условия, ветер около 18 метров в секунду, что соответствует сильному шторму.

В радиусе 5 морских миль корабля введен запрет на полеты, это касается и беспилотников.

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