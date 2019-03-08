Польша официально выдвинула кандидата на должность посла в Украине

Глава МИД Польши Яцек Чапутович передал своему заместителю Бартошу Цихоцкому номинацию на пост нового посла в Украине.

Об этом МИД Польши сообщил на официальном канале в Twitter в пятницу 8 марта.

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении.

FM #Czaputowicz, on behalf of the President of the Republic of #Poland, handed @B_Cichocki his nomination to the post of ambassador of the Republic of Poland to #Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/VGn829MsKQ — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 8 березня 2019 р.

Цихоцкий - историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

Будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - его каденция завершилась 31 января 2019.

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