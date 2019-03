Польша официально выдвинула кандидата на должность посла в Украине

Глава МИД Польши Яцек Чапутович передал своему заместителю Бартошу Цихоцкому номинацию на пост нового посла в Украине.

Об этом МИД Польши сообщил на официальном канале в Twitter в пятницу 8 марта.

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении.

FM #Czaputowicz, on behalf of the President of the Republic of #Poland, handed @B_Cichocki his nomination to the post of ambassador of the Republic of Poland to #Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/VGn829MsKQ