Преемница Меркель выступила в защиту "Северного потока-2"

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что проект "Северный поток-2" может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Это, конечно, для меня не cердечное дело", - сказала председатель ХДС о проекте. Но она указывает на то, что он уже реализуется, что подписано много контрактов и что проект является ответом на отказ от угля и ядерной энергии.

"Тем не менее, это проект, который должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона", - отметила политик.

Однако, как канцлер, она не обещала ничего, что не может быть сделано, например, для прекращения проекта. "Мы хотим гарантий безопасности для Украины, что Украина, как и другие страны, является транзитной страной", - пояснила председатель ХДС.

Она также сказала, что российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и его непосредственных соседей, и об этом нужно "четко говорить". "Мы должны держаться вместе как Европа", - добавила она.