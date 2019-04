Brexit: Трамп критикует ЕС за жесткое отношение к Британии

Президент США Дональд Трамп считает подход ЕС к Британии в вопросе Brexit слишком жестким.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Жаль, что Европейский Союз является таким жестким в отношении Соединенного Королевства и Brexit. ЕС также является грубым торговым партнером Соединенных Штатов, и это изменится" - написал Трамп в Twitter.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!