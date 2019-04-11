Brexit: Трамп критикує ЄС за жорстке ставлення до Британії

Президент США Дональд Трамп вважає підхід ЄС до Британії у питанні Brexit занадто жорстким.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шкода, що Європейський Союз є таким жорстким щодо Сполученого Королівства та Brexit. ЄС також є брутальним торговим партнером Сполучених Штатів, і це зміниться" - написав Трамп у Twitter.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 квітня 2019 р.

Нагадаємо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії "гнучке" відтермінування її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.