Трамп продвигает идею соглашения с Китаем и РФ по контролю над ядерным оружием - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения с Россией и Китаем крупной ядерной сделки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп публично заявил, что такое соглашение есть в его повестке дня.

"Возможно, мы сможем обсудить вопрос другой сделки, которая включала бы Китай и других", - сказал он.

Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры для разработки вариантов для президента, чтобы продвинуть такую сделку, создав еще один ядерный пакт, новый договор СНВ (стратегическое наступательное вооружение), срок которого истекает в 2021 году.

"Президент четко дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

"У нас есть амбиция дать президенту варианты как можно быстрее, чтобы дать ему как можно больше места в календаре", – добавил он.

Идея заключается в том, чтобы подвести российское ядерное оружие, не охваченное международными договорами, под действие нового соглашения и привлечь к этому пакту Китай.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, каждая из сторон должна постепенно сократить свои СНВ.