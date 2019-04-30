Иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая
Вторник, 30 апреля 2019, 10:56
В 2019 году Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.
Ранее Песков говорил, что в этом году Кремль не приглашал никого из иностранных лидеров на День Победы.
В 2018 году на параде Победы присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в 2017-м - президент Молдовы Игорь Додон, в 2016-м - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В 2015 году на парад в честь 70-летия Победы в Москвы приехали около 30 иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки в Москву из-за агрессии РФ в Украине.
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