В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации

Сторонники России в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовили план, который предусматривает лишение ПАСЕ права налагать санкции на РФ.

Об этом говорится в статье "Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ".

Лидер группы "Объединенные левые" в Совете Европы, нидерландский парламентарий Тини Кокс подготовил проект резолюции, которая может полностью перевернуть распределение полномочий в Совете Европы.

Документ предлагает ограничить право ПАСЕ наказывать государства, нарушающие принципы организации. Основная идея этого проекта в том, что любые санкции должны приниматься только общим решением Ассамблеи и комитета министров (орган Совета Европы, в котором представлены правительства всех 47 государств-членов СЕ).

В случае утверждения документа моментального снятия санкций с россиян не произойдет, но откроется возможность для этого.

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К примеру, изменения регламента могут технически утвердить в мае на заседании руководящего органа Ассамблеи - постоянного комитета, где процент оппонентов России - значительно ниже, чем в целом в ПАСЕ. Параллельно проведут аналогичное решение в комитете министров, и уже в июне россияне вернутся в Страсбург.

Проект резолюции уже был представлен руководству ПАСЕ 3 апреля, а также передан членам политического комитета.

Документ должны внести в повестку дня в понедельник утром, за несколько часов до старта очередной сессии в Страсбурге.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Как известно, сейчас в Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, которая находится под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Взнос РФ составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

На прошлой сессии ПАСЕ в январе Ягланд официально инициировал работу над изменениями в устав Совета Европы, чтобы разрешить кризис с участием России в работе СЕ и с российскими неплатежами.