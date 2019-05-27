Выборы в Европарламент: "большая коалиция" впервые потеряла большинство

Правоцентристский и левоцентристский блоки в Европарламенте потеряли общее большинство на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По предварительным итогам выборов, Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые теряют большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" без поддержки других сил.

Предварительный прогноз на распределение мест в Европарламенте

По прогнозам, ЕНП получит 178 мест, по сравнению с 216 в 2014 году. Социалисты и демократы, вероятно, будут иметь 152 места вместо 191, полученных пять лет назад.

Однако, проевропейские партии все равно будут иметь большинство мест в Европарламенте, в основном благодаря хорошему результату либерального блока ALDE и, в частности, решению партии президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к группе. Хотя во Франции партия Макрона проиграла ультраправым во главе с Марин Ле Пен.

ALDE, по предварительным неофициальным результатам, получает 108 мандатов по сравнению с 68 в нынешнем составе, "Зеленые" - 67 мест (+12).

"Европейские консерваторы и реформисты" получают 61 мандат (минус 14), популистская "Европа за свободу и прямую демократию" с участием немецкой "Альтернативы для Германии" - 53 (плюс 14), евроскептическая "Группа Европы наций и свободы" получит 55 депутатов, "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" получают 39 мандатов.