Почему Молдова добилась успехов в реформе судебной системы и чего не хватает Украине

Недавний опрос молдавцев о доверии к системе правосудия показал положительную динамику: за несколько лет доля тех, кто доверяет системе, выросла с 22% до 32%.

Добиться этого удалось с помощью веттинга – процедуры проверки добросовестности судей, которая начала перезагрузку судебной системы. Веттинг в Молдове далек от завершения, поэтому и доверие не идеально – но динамика изменений стала очевидной для общества.

Украина пытается очистить свою судебную систему еще с 2015 года – но до сих пор не достигла подобного восприятия: доверие к украинским судам, согласно опросам, колеблется на уровне 10–15%.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с участниками процесса, изучил значительное количество документов и рассказывает о системе, которая заработала у соседей и должна стать уроком для Украины – ведь для вступления в ЕС эта реформа является одной из ключевых.

Подробнее о том, почему Молдове это удалось, – в статье Как у Молдовы получилось. Рассказываем о судебной реформе при участии ЕС, на которую не решилась Украина. Далее – краткое изложение.

Молдова столкнулась с точно такими же проблемами, с какими в свое время столкнулась Украина: невозможно реформировать коррумпированный закрытый клуб силами этого самого закрытого клуба, поэтому стандартные европейские подходы, основанные на самоуправлении судей и прокуроров, на постепенном обновлении и т. п., не имели шансов.

Впрочем, Молдове повезло.

"Так сложилось, что в 2022 году почти одновременно истек срок полномочий всех – и членов органа судейского самоуправления, Высшего совета магистратуры (в украинских терминах это как ВСП с функциями ВККС. – ЕП), а впоследствии и всех членов Высшего совета прокуроров. Это сделало возможным полный перезапуск этих органов", – рассказывает "ЕвроПравде" Надежда Хриптиевски, член первой комиссии, проводившей проверку кандидатов в оба Высших совета.

Это стало первым этапом реформы, получившей название "преветтинг".

Высшие советы не являются судебными органами, но они отбирают других судей, участвуют в формировании Верховного суда и т. д. То есть это – долгосрочная основа системы правосудия.

В состав комиссии вошли три национальных члена и три иностранца, выдвинутых "партнерами по развитию", то есть государствами, оказывающими Молдове финансовую помощь. В Кишинёве понимали, что в условиях тотальной коррумпированности судебной системы необходимы внешние гарантии независимости отбора.

Поскольку речь шла не об увольнении действующих членов советов, а о наборе новых, то отбор сделали максимально жестким.

Проверка оказалась настолько жесткой, что, к примеру, в Верховном суде Молдовы веттинг прошел лишь один (!) судья. Остальные – либо провалили проверку, либо уволились, чтобы её избежать.

Веттинговые комиссии слышат от судей и прокуроров истории о подарках на свадьбу, о помощи родителей-заработчан... Даже объяснения, что судьи экономят на еде, потому что у них есть консервы и колбаса от родственников из деревни (это не шутка, а реальные формулировки). Иногда комиссия соглашается "учитывать колбасу".

Пример – отчет главного антикоррупционного прокурора Молдовы Марчела Думбравана, который успешно прошел веттинг в 2025 году.

Комиссия признала фотодоказательства замороженного мяса, других продуктов, домашних консервов и т. п., полученных им от родственников из деревни, достаточными и согласилась учесть экономию расходов со стороны прокурора.

Комиссия признала фотодоказательства наличия замороженного мяса, других продуктов, самодельных консервов и т. п., полученных им от родственников из села, достаточными и согласилась учесть экономию расходов со стороны прокурора.

Столь жесткая процедура, разумеется, вызвала сопротивление. Судебные иски, затягивание дела, попытки дискредитировать процесс ударили по авторитету веттинга, который и так не пользовался значительным доверием в обществе. Но со временем это изменилось.

Так или иначе, судебная реформа – даже несмотря на её задержки и определённую критику внутри страны – становится историей успеха Молдовы. А учитывая, что Кишинев приступил к реформе также прокурорской части системы правосудия, есть основания ожидать, что в отчете о странах-кандидатах 2026 года мы увидим лучшие оценки Молдовы по сравнению с Украиной.

И вот это – вполне реальная проблема на нашем пути к вступлению. Если Украина не будет предпринимать шагов со своей стороны, это отставание будет становиться всё больше.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Как у Молдовы получилось. Рассказываем о судебной реформе при участии ЕС, на которую не решилась Украина.