Италия приостанавливает действие Шенгенского соглашения с Испанией

Италия в одностороннем порядке объявила о приостановке действия Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией в ответ на массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута.

Об этом сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Италии объявило о закрытии морских и воздушных границ с Испанией, что де-факто приостанавливает действие Шенгенского соглашения.

Решение было принято на заседании в пятницу утром в МВД под председательством министра Маттео Пьянтедози на основании информации Комитета по анализу иммиграции и безопасности границ.

У Италии нет сухопутной границы с Испанией, но эта мера затронет людей, путешествующих между этими двумя странами самолетом или по морю.

Кроме того, итальянский министр договорился со своим французским коллегой Лораном Нуньесом об усилении контроля вдоль сухопутной границы между Италией и Францией.

Стоит отметить, что Шенгенское соглашение, подписанное в 1985 году, позволяет свободное передвижение в пределах Европы. Однако страны-участницы могут временно возобновить контроль на внутренних границах при определенных обстоятельствах.

В последние дни в Сеуту, испанский город-анклав в Марокко, проникли тысячи мигрантов. Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса туда попали более 50 тысяч человек, в то время как местные власти говорят о еще более высокой цифре.

Из-за миграционного кризиса в Сеуте правительства Италии и Чехии призвали закрыть Шенгенскую зону для Испании.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о обнаружении российской пропагандистской кампании, в которой миграционный кризис в испанском анклаве Сеута используется с целью дестабилизации Европы.