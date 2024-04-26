Кулеба обсудил с главой МИД Испании усиление ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По его словам, они обсудили дальнейшую военную помощь и шаги для усиления противовоздушной обороны Украины.

"Я поблагодарил Хосе Мануэля за все его усилия, направленные на сплочение международной поддержки украинской формулы мира", – добавил Кулеба.

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Ранее сообщалось, что Испания отказалась поставить Украине батарею Patriot, но на фоне давления со стороны НАТО и ЕС согласилась передать Киеву ракеты к системам, уже отражающим российские удары в Украине.

Перед этим Financial Times сообщало, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Когда у испанского министра иностранных дел в понедельник спросили, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, он избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.