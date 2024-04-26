Германия и Франция утвердили план совместной разработки "танка будущего"

Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню во время церемонии в Париже 26 апреля утвердили планы совместной разработки боевого танка следующего поколения с искусственным интеллектом и лазерными технологиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В Париже Лекорню и Писториус подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет равноправное распределение промышленного производства танка MGSC ("Основная боевая система наземного базирования").

"Это не танк будущего, а будущее танка", – прокомментировал французский министр.

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MGSC будет состоять из системы пилотируемых и беспилотных машин, а также использовать искусственный интеллект и лазерные технологии. Меморандум определяет производителей, которые будут отвечать за ключевые компоненты танковых систем, в частности платформы, башни и пушки.

Писториус заявил журналистам, что Париж и Берлин хотят заключить контракты уже до конца 2024 года, "что является очень амбициозной задачей". Он также допустил, что к проекту MGSC могут присоединиться другие страны.

Ранее Лекорню и Писториус сообщили о договоренности по распределению нагрузки на промышленность в производстве нового поколения танков MGCS, которые в будущем должны заменить французские Leclerc и немецкие Leopard.

Германия также участвует в совместном проекте создания истребителя FCAS с Францией и Испанией.

Страны в 2022 году достигли договоренности о начале следующего этапа разработки FCAS – крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро.