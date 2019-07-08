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В Лондоне засняли мужчину, лезшего по высочайшему небоскребу Западной Европы

Понедельник, 8 июля 2019, 11:45

В понедельник утром в Лондоне заметили мужчину, который поднимался на небоскреб Шард по стеклянной внешней стороне самого высокого здания Западной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британская полиция заявила, что офицеров вызвали в 5:15 с сообщением о том, что человек поднимался на небоскреб.

Представитель полиции подтвердил, что офицерам удалось завести его внутрь. Человек разговаривал с полицией и не был арестован.

Расположенный недалеко от Лондонского моста, Шард имеет высоту 310 метров и является зданием для офисов, ресторанов, торговли и гостиницы.

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