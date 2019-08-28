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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: четвертый за последние месяцы

Среда, 28 августа 2019, 20:06

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины! Danke Deutschland", - написал Мельник в Twitter.

Этот телефонный разговор была уже четвертым за последние месяцы. Подробности общения пока неизвестны, информации о разговоре пока нет ни на сайте президента Украины, ни на сайте канцлера.

Мельник также сообщил, что он сегодня встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом и обсудил перспективы предстоящего саммита в "нормандском формате".

Как известно, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров стран "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.

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Зеленский Меркель
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