Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: четвертый за последние месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины! Danke Deutschland", - написал Мельник в Twitter.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Этот телефонный разговор была уже четвертым за последние месяцы. Подробности общения пока неизвестны, информации о разговоре пока нет ни на сайте президента Украины, ни на сайте канцлера.

Мельник также сообщил, что он сегодня встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом и обсудил перспективы предстоящего саммита в "нормандском формате".

Как известно, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров стран "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.