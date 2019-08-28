Зеленський провів телефону розмову з Меркель: четверту за останні місяці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland", - написав Мельник у Twitter.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Ця телефонна розмова була вже четвертою за останні місяці. Подробиці спілкування поки невідомі, інформації про розмову поки немає ні на сайті президента України, ні на сайті канцлера.

Мельник також повідомив, що він сьогодні зустрівся з Главою МЗС Німеччини Гайко Маасом і обговорив перспективи майбутнього саміту в "нормандському форматі".

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.