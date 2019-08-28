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Зеленський провів телефону розмову з Меркель: четверту за останні місяці

Середа, 28 серпня 2019, 20:06

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland", - написав Мельник у Twitter.

Ця телефонна розмова була вже четвертою за останні місяці. Подробиці спілкування поки невідомі, інформації про розмову поки немає ні на сайті президента України, ні на сайті канцлера.

Мельник також повідомив, що він сьогодні зустрівся з Главою МЗС Німеччини Гайко Маасом і обговорив перспективи майбутнього саміту в "нормандському форматі".

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.

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Зеленський Меркель
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