Министр во Франции призвал говорить по-французски на фоне засилья англицизмов

Министр культуры Франции призвал французов сократить использование в речи англицизмов, вызвав бурную реакцию общества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Франция традиционно гордится своей культурой и языком и пытается защитить его от воздействия английского языка и привычек Соединенных Штатов.

Министр культуры Франк Ристер в воскресенье призвал граждан общаться на французском, опубликовав твит к 25-й годовщине закона об использовании французского языка на телевидении и радио.

В 1994 году закон Тубона сделал использование французского языка обязательным во всех телевизионных программах. По закону, все иноязычные программы во Франции дублируются, а радиостанции должны крутить не менее 40% французской музыки в течение большей части дня.

"Закону Тубона - 25 лет! Это толкование статьи 2 нашей Конституции: языком республики является французский. Наша повседневная жизнь была бы совсем другой без этого простого требования - говорите по-французски!" - написал Ристер.

В понедельник критики упрекнули его за заявление, подчеркнув, что президент Макрон регулярно использует английские идиомы. В частности, фразу Start-Up Nation ("Нация стартапов") для продвижения французских инноваций и технологий.

Кинорежиссер Кристоф Куртуа отметил, что ведущие французские компании регулярно используют английские слоганы, а не французские. Например, реклама Renault называется Never Too Much, а компания Air France - France Is In The Air.

В 2006 году президент Франции Жак Ширак ненадолго покинул саммит Европейского Союза. Это был его протест, когда глава французского промышленного лобби в ЕС обратился к лидерам блока на английском языке.