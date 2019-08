Міністр у Франції закликав говорити французькою на тлі засилля англіцизмів

Міністр культури Франції закликав французів скоротити використання у мові англіцизмів, викликавши бурхливу реакцію суспільства.

Франція традиційно пишається своєю культурою і мовою і намагається захистити її від впливу англійської мови та звичок Сполучених Штатів.

Міністр культури Франк Рістер у неділю закликав громадян спілкуватися французькою, опублікувавши твіт до 25-ї річниці закону про використання французької мови на телебаченні та радіо.

У 1994 році закон Тубона зробив використання французької мови обов'язковим у всіх телевізійних передачах. За ним, всі іномовні програми у Франції дублюються іноземною мовою, а радіостанції повинні крутити не менше 40% французької музики протягом більшої частини дня.

"Закону Тубона - 25 років! Це тлумачення статті 2 нашої Конституції: Мова республіки — французька. Наше повсякденне життя було б зовсім іншим без цієї простої вимоги — говоріть по-французьки!", - написав Рістер.

У понеділок критики дорікнули йому через заяву, підкресливши, що президент Макрон регулярно використовує англійські ідіоми. Зокрема, фразу Start-Up Nation ("Нація стартапів") для просування французьких інновацій і технологій.

Кінорежисер Крістоф Куртуа зазначив, що провідні французькі компанії регулярно використовують англійські гасла, а не французькі. Наприклад, реклама Renault має назву Never Too Much, а компанія Air France – France Is In The Air.

У 2006 році президент Франції Жак Ширак ненадовго покинув саміт Європейського Союзу. Це був його протест, коли глава французького промислового лобі в ЄС звернувся до лідерів блоку англійською мовою.