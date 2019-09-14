Вопрос отношений с РФ не должен решаться за счет Украины – Тони Блэр

Западу стоит быть более настойчивым, заставляя РФ исполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Западу надо быть более настойчивым, создавая такие стимулы для РФ, при которых невыполнение Минских соглашений будет крайне невыгодным для нее",- считает он.

На уточняющий вопрос ведущего, разве можно ставить стратегические отношения с РФ в зависимость от прогресса Минского процесса, Тони Блэр заявил, что "несмотря на важность стратегических отношений с РФ, они не должны решаться за счет Украины".

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд предостерегла Украину, что за завершение войны на Донбассе нельзя платить своим суверенитетом.