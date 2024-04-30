Госдеп предупредил Китай о последствиях за содействие передаче оружия от КНДР в РФ

Соединенные Штаты обещают принять меры против Китая, если подтвердит содействие ею передачи вооружения от Северной Кореи в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель.

Представитель Дежавного департамента ответил на вопрос, какие меры принимают США на фоне сообщений о том, что российский корабль, который перевозит северокорейское оружие, использует китайский порт.

"Мы считаем, что это не только рискованно для региона, но и демонстрирует пренебрежение к Украине. Поэтому мы будем продолжать принимать соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности соответствующих субъектов", – отметил Патель.

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По его словам, США четко давали понять Китаю, что любое предоставление летальной помощи из КНР, будет неприемлемым для Соединенных Штатов.

"И мы предпримем соответствующие шаги, чтобы привлечь их к ответственности, если такое произойдет. Мы подтвердили это и будем продолжать подтверждать это во время каждого нашего взаимодействия", – отметил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Китая в случае, если он продолжит поддерживать Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.

Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.