Почему Украина отказалась от создания "гибридного" трибунала для Путина

В конце прошлой недели на сайте Офиса президента Украины появилась новость о встрече заместителя главы ОПУ Ирины Мудрой с послом Японии в Украине, которую почти не заметили медиа.

Впрочем, похоже, что реальными адресатами этого информационного сообщения были не японские и даже не украинские читатели, а узкая прослойка европейских чиновников и дипломатов. Они, по наблюдениям "ЕвроПравды", этот сигнал получили.

Украина обозначила условия, без выполнения которых не согласится на создание спецтрибунала по преступлению агрессии, который в медиа и заявлениях политиков получил также неформальное название "трибунал для Путина".

Подробно об изменении позиции Украины относительно "трибунала для Путина" и процесс его создания читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда. Далее – краткое ее изложение.

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Коротко напомним: трибунал, о котором идет речь, призван ликвидировать пробел в международном уголовном праве. По международным нормам, агрессия является преступлением, и это преступление является самым простым в доказывании, но не предусмотрено эффективное наказание за него.

Чтобы решить эту проблему, Украина и государства-партнеры еще с 2022 года ведут переговоры о создании специального трибунала по преступлению агрессии. Впрочем, успех этих переговоров ограничен, из-за чего в правительстве даже публично заявляли о нехватке практического прогресса по трибуналу.

Все соглашаются, что спецтрибунал для Путина нужен, но не могут договориться о его модели.

Причина задержки не является секретом: дело в том, что ряд западных государств, которые являются ключевыми партнерами Украины (включая США, Великобританию, Францию и т.д.) также ведут агрессивную международную политику. Конечно, ни о каком приравнивании их действий к российским не может быть и речи.

Вместе с тем, в этих столицах подходят к вопросу очень осторожно "и дуют на холодное", чтобы найденный механизм даже потенциально не был применен против них.

Украина изначально настаивала, что трибунал для Путина должен быть международным органом, созданным решением ООН в обход Совбеза.

Вместо этого государства Запада продвигают схему, которая называется гибридный трибунал, или, если говорить языком документов – интернационализированный трибунал.

"Гибридный" вариант Украине был изначально не по нраву, но под давлением Запада Киев публично согласился на "гибрид".

В августе 2023 года тогдашний заместитель главы ОПУ Андрей Смирнов публично объявил о такой готовности при соблюдении определенных условий.

Одновременно Киев сообщил партнерам, что не видит возможности его создания в случае, если тот не сможет преодолеть иммунитеты "тройки" (президент, премьер и глава МИД страны-агрессора).

Сейчас Смирнов уволен с Банковой, и там уверяют, что "никогда не соглашались" рассматривать гибридный вариант. А заявление его преемницы Ирины Мудрой публично фиксирует новую позицию: интернационализированный трибунал не может быть предметом дискуссии.

В начале марта в Вене на очередной встрече Core Group представители институтов Евросоюза изложили очередную идею гибридного трибунала, который не предусматривает подсудность Путина, Лаврова и т.д. пока они будут работать на должностях.

В общем, предложили формат суда, который не удовлетворяет ожидания Украины.

Киев теперь настаивает на "исключительно международном" трибунале, который будет создан как отдельная международная организация и не будет частью украинской судебной системы. И сейчас похоже, что на этот раз речь идет о принципиальной позиции.

Кроме статуса этого органа, Киев оставил второе условие – относительно его полномочий: "не может быть никакого персонального иммунитета для высших должностных лиц государства-агрессора".

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.