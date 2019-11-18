Комитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину

Две крупнейшие политические группы в Европарламенте заявили, что поддержат кандидата Венгрии Оливера Вархейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вархейи получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как он заверил в своей независимости от премьер-министра Виктора Орбана в ответах на дополнительные вопросы евродепутатов.

На прошлой неделе депутаты Европарламента, в частности, представители группы социалистов и демократов, отказались одобрить Вархейи из-за обеспокоенности его зависимостью от указаний венгерского правительства, имеющего тесные отношения с Москвой.

Венгрия была последней страной, у которой не было утвержденного кандидата в новую Еврокомиссию. 27 ноября во время пленарного заседания Европейского парламента должен быть утвержден ее состав, хотя организация все еще нуждается в решении об отказе Великобритании в назначении своего еврокомиссара.

Избранная президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру венгра и даже уже поручила Вархейи в рамках его полномочий, в том числе, поддерживать украинские реформы.

Напомним, первый венгерский кандидат Ласло Трочани не прошел процесс отбора в комитете Европарламента.

Трочани считался близким соратником Орбана, который полностью отвергает миграционную политику ЕС, а его правительство приняло несколько противоречивых законов, что привело к критике со стороны Брюсселя и судебным делам. Депутаты Европарламента также сослались на обеспокоенность по поводу его "связей с Россией".

Вместо него Венгрия предложила дипломата Оливера Вархейи, который много лет работает в Брюсселе и в настоящее время возглавляет венгерское представительство в ЕС.