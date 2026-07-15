Польша хочет "защищенное" наименование ЕС для подвида домашних гусей, Германия против
Польша и Германия спорят о том, заслуживает ли особого статуса подвид домашних гусей, который Варшава хочет защитить правилами о защищенном географическом наименовании.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Между Варшавой и Берлином начинается новый этап официального спора о том, заслуживает ли так называемый польский овсяный гусь защиты в соответствии с правилами ЕС о защищенном географическом наименовании.
После запуска соответствующих процедур со стороны Польши из Германии поступили возражения с аргументами, что этот подвид домашних гусей с особенностями их выращивания не является исключительно польским.
В Еврокомиссии подтвердили, что в начале июля передали письменные аргументы Германии польской стороне. Сейчас их изучают и ведут переговоры с Германией относительно даты двусторонних консультаций.
У Польши и Германии есть три месяца на достижение компромиссного соглашения, этот срок может быть продлен максимум на дополнительные три месяца.
В Польше в отрасли считают, что контраргументы Германии имеют экономическую мотивацию и свидетельствуют об опасениях, что появление защищенного географического наименования для этого мяса усилит конкуренцию со стороны польских производителей.
Германия является крупнейшим импортером польской гусятины и закупает около двух третей всего экспорта.
Польский овсяный гусь традиционно выкармливается зеленью и овсом. Его мясо характеризуется как нежирное и богатое белком.
Географические наименования иногда приводят к спорам между странами. Так, Италия и Словения ведут многолетний спор из-за бальзамического уксуса из города Модена.
В прошлом году в ЕС зарегистрировали в качестве "защищенных" наименований хлеб из Латвии и вино из Великобритании.
Ранее в реестр внесли болгарский рассольный сыр сирене и норвежскую водку.