Си Цзиньпин завершил первое со времен пандемии COVID-19 турне по Европе

Лидер Китая Си Цзиньпин вечером 10 марта вылетел из Будапешта, завершив свое первое с 2019 года европейское турне, во время которого он также посетил Францию и Сербию.

Об этом передает AFP со ссылкой на своего корреспондента, сообщает "Европейская правда".

Самолет с китайским правителем на борту вылетел вскоре после 18:00 по местному времени из аэропорта Будапешта.

Си начал свое пятидневное турне в минувшее воскресенье в Париже, а продолжил – однодневным визитом в Белград и трехдневным – в Венгрии.

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Там он провел несколько встреч с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и призвал Венгрию "играть большую роль" в укреплении отношений между Пекином и Евросоюзом.

Орбан и Си также объявили о подписании 18 двусторонних соглашений и инвестициях в несколько новых совместных проектов, в том числе строительство железнодорожной инфраструктуры, создание нового скоростного пограничного перехода и возможного нефтепровода между Венгрией и Сербией, а также о сотрудничестве в ядерной сфере.

В пятницу Си и Орбан посетили самое большое здание Венгрии – 143-метровую штаб-квартиру местной нефтяной компании MOL Group.

Накануне венгерский премьер-министр заявил, что поддерживает так называемый мирный план Китая для решения войны в Украине.