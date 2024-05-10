В Андорре обещают декриминализировать сделанные за границей аборты к 2027 году

Глава правительства Андорры Хавьер Эспот объявил, что к 2027 году аборты, сделанные за пределами страны, где они до сих пор запрещены, будут декриминализированы и покрыты социальным обеспечением.

Заявление Эспота приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Он указал, что правительство хочет ввести "систему, которая декриминализирует добровольное прерывание беременности, даже если аборт не может быть осуществлен на территории Андорры".

Андорра является одной из немногих стран Европы, где аборт является незаконным, даже если существует риск для матери или если плод не является жизнеспособным. Теоретически это преступление наказывается шестимесячным заключением для матерей, а также тремя годами заключения и дисквалификацией до пяти лет для врачей, которые его осуществляют.

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Теоретически аборт наказывается шестимесячным заключением для матерей, а также тремя годами заключения и отстранением от работы до пяти лет для врачей, которые его осуществляют.

Эспот отметил, что зафиксированная в статье 108 Конституции Андорры, "защита жизни на всех ее стадиях" является одной из "красных линий", поэтому необходимо найти "решение, которое позволит нам достичь прогресса в сфере прав женщин и сохранить институциональную структуру, и я верю, что нам это удается".

Напомним, на прошлой неделе правительство Дании заявило, что впервые за 50 лет ослабляет ограничения на аборты, чтобы позволить женщинам прерывать беременность до 18-й недели (ранее до 12-й недели).

В апреле депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Инициатива евродепутатов появилась после того, как Франция в марте закрепила в своей конституции право на аборт – став пока единственной страной мира, которая пошла на такой шаг.