Politico: США объявят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

Соединенные Штаты в пятницу, 10 мая, должны объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Об этом стало известно изданию Politico от двух американских чиновников, пишет "Европейская правда".

По информации Politico, пакет будет предусматривать передачу Украине оружия, которое уже есть на складах США, и будет содержать дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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После этого в Госдепе подтверждали подготовку дальнейших пакетов военной помощи.

Также в США выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.