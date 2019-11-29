Зеленский подписал закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", предусматривающий введение новых воинских званий в ВСУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

В таблице по дате и прохождению документа отмечается, что 29 ноября закон был возвращен с подписью от главы государства.

Этот закон вводит звание НАТО для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также нормирует их развитие в соответствии со стандартами Альянса и тех вызовов, которые стоят перед Украиной.

Закон направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам исполнения воинской обязанности, введения новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, соответствующих стандартам НАТО, повышении роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению, созданию дополнительных мотивационных факторов по прохождении гражданами Украины военной службы по контракту, что будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу.

Верховная рада приняла этот закон 17 октября.