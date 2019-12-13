Украина и Молдова подписали меморандум по поставкам газа

Министерства энергетики Украины и Молдовы 13 декабря в Кишиневе подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранению и предупреждению серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективному предотвращению и смягчению перебоев в поставках природного газа, в частности к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне", - заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

12 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику принял участие в киевском саммите глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

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Сообщалось, что Кику обсудил с премьером Украины Алексеем Гончаруком поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией.

Перед встречей Кику заявил, что "у нас есть несколько вариантов обеспечения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину".

Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдова рассматривает возможность покупки газа в Украине.

Украина в порядке исключения сможет поставлять Молдове газ и электричество, если не сработает ни один из намеченных ранее сценариев поставки газа в Молдову, заявил Кику 13 декабря на заседании правительства.

"Украинская сторона заверила нас, что готова предоставить Молдове природный газ и электричество, если какая-то из ранее установленных схем не будет работать. В порядке исключения Украина готова предоставить нам газ. Я уверен, что до этого не дойдет, но хотелось бы еще раз подчеркнуть о готовности соседней страны поддержать нас", — отметил Кику, цитирует NewsMaker.

Известно, что ранее Кишинев вел переговоры с Киевом о потенциальной аренде определенного газового хранилища в Украине и задействовании через это газохранилище реверсных поставок газа из Европы.

Кику обсудил с Гончаруком и возможный реверс. По словам Кику, для этого необходимо заключить много контрактов, и "украинская сторона пообещала помочь завершить эти процессы в сжатые сроки".