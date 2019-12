Посольство США осудило запуск российских поездов в Крым

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением дипломатическая миссия США выступила в четверг, 26 декабря.

"Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

We join Ukrainian and other European partners in condemning Russia’s launch of train service between Russia and Crimea. Russia’s latest move demonstrates blatant disrespect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine