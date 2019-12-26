Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму

Путін каже, що в Росії є судно для завершення "Північного потоку-2" - росЗМІ

Персони нон грата: в РФ розказали про можливу відповідь на санкції за "Північний потік-2"

Кіберкомандування США розробляє стратегію інформаційної війни проти РФ - WP






Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму

Четвер, 26 грудня 2019, 13:41

Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою дипломатична місія США виступила у четвер, 26 грудня.

"Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві посольства у Twitter.

В ЄС назвали відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Кримський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.

25 грудня росЗМІ повідомили, що перший пасажирський потяг, який прямує з Санкт-Петербурга до Севастополя, прибув до Криму. Час у дорозі зайняв 43 години 25 хвилин. 

Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Крим Росія США
powered by lun.ua