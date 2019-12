Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму

Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою дипломатична місія США виступила у четвер, 26 грудня.

"Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві посольства у Twitter.

We join Ukrainian and other European partners in condemning Russia’s launch of train service between Russia and Crimea. Russia’s latest move demonstrates blatant disrespect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine