Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму

Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою дипломатична місія США виступила у четвер, 26 грудня.

"Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві посольства у Twitter.

We join Ukrainian and other European partners in condemning Russia’s launch of train service between Russia and Crimea. Russia’s latest move demonstrates blatant disrespect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019

В ЄС назвали відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Кримський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.

25 грудня росЗМІ повідомили, що перший пасажирський потяг, який прямує з Санкт-Петербурга до Севастополя, прибув до Криму. Час у дорозі зайняв 43 години 25 хвилин.

Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом".